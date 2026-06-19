Volgende week coronaverhoren met twee oud-onderwijsministers

DEN HAAG (ANP) - Voormalig onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob worden volgende week verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus. De verhoorweek staat in het teken van het effect van de coronamaatregelen op het onderwijs.

Van Engelshoven was van oktober 2017 tot januari 2022 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66. Zij wordt als tweede verhoord op maandag. De verhoorweek begint met Károly Illy, die tijdens de coronapandemie voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde was en als kinderarts zat hij ook in het Outbreak Management Team (OMT).

Op woensdag beginnen de verhoren met Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Zij riep tijdens de crisis onder meer op tot het heropenen van de scholen. In de middag moet voormalig voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller naar de enquêtezaal om verhoord te worden.

De week wordt afgesloten met voormalig minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en oud-voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) Nienke Luijckx. Slob was met Van Engelshoven verantwoordelijk voor het beleid rond scholensluitingen.