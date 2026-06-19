Belgisch hof laat AI-filmpje van koningin Mathilde offline halen

De burgemeester van Charleroi heeft op last van het Belgische hof een satirisch AI-filmpje van koningin Mathilde offline gehaald. Thomas Dermine had de video op sociale media geplaatst en daar kon het paleis niet om lachen, schrijven Belgische media.

In het bewuste filmpje heeft Mathilde een ontmoeting met burgemeester Dermine. Die beelden zijn afgelopen week gemaakt tijdens haar bezoek aan de universiteitscampus van Charleroi. De video neemt daarna echter een bijzondere wending als de koningin op een trapleuning springt en er vanaf glijdt. "Ze heeft me verbluft", schreef Dermine er met een knipoog bij.

Eerder dit jaar circuleerden ook al door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden van prinses Elisabeth.