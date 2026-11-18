DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver ziet bij de VVD nog steeds geen aanzet om samen te willen werken met alleen PRO en Volt. "Theoretisch kan van alles", maar in de praktijk wil de VVD niks weten van samenwerking, aldus de PRO-leider in een debat over de kabinetscrisis.

Vicepremier Dilan Yeşilgöz zei het betoog van Klaver niet te begrijpen. "Ik vind het jammer dat de heer Klaver dit doet, maar dat is aan hem." Ze wees erop dat het kabinet wel degelijk zaken heeft gedaan met PRO. "Het is niet waar dat het ook niet in de toekomst zou kunnen."