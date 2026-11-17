De Nederlandse acteur Michiel Huisman heeft een rol bemachtigd in de aankomende serie van Apple TV over de zogeheten Monsterverse-franchise. Ook acteurs Samuel Armfield en Erik Alens zullen te zien zijn in de nieuwe spin-offserie, meldt vakblad Deadline. Details over de personages van Huisman, Armfield en Alens zijn nog niet bekend.

De acteurs voegen zich bij hoofdrolspeler en uitvoerend producent Wyatt Russell, die zijn titelrol van kolonel Lee Shaw uit de serie Monarch: Legacy of Monsters opnieuw speelt. In de nieuwe serie staat kolonel Shaw centraal, die in 1984 op een geheime missie gaat. Hij probeert te voorkomen dat de Sovjets een nieuwe Titan loslaten, een oeroude, gigantische supersoort die groot genoeg is om de Verenigde Staten te vernietigen. De serie bouwt voort op het succes van Monarch: Legacy of Monsters, waarvan het tweede seizoen begin 2026 verscheen op Apple TV.

Tot de eerder aangekondigde cast behoren onder meer Millie Brady, Pilou Asbaek, Ralph Ineson en Stana Katic. Legendary's Monsterverse is een uitgebreid universum van verhalen op meerdere platforms, over de strijd van de mensheid om te overleven in een wereld waar de monsters uit mythen en legenden echt bestaan. De franchise begon in 2014 met de film Godzilla en werd voortgezet met Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) en meest recent Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

Een officiële titel en de releasedatum voor de spin-off zijn nog niet bekendgemaakt door Apple TV.