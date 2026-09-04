ARNHEM (ANP) - De voorgeleiding van 32 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt is een "enorme uitdaging", zei plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland Monique Vinkesteijn vrijdag.

De voorgeleidingen werden gedaan door vijf rechters-commissarissen, aldus Vinkesteijn. "Ik heb het zelf niet eerder meegemaakt, dus wat dat betreft is het ook een bijzondere prestatie." Bij een voorgeleiding bepaalt een rechter of een verdachte langer in voorarrest moet blijven. De verdachten zitten vast op verschillende locaties. Daarom is een gedeelte van de voorgeleidingen gebeurd via een videoverbinding.

De verdenkingen tegen de 32 zijn allemaal dezelfde, namelijk moord dan wel doodslag in vereniging. Dat heeft het Openbaar Ministerie gedaan, omdat nog niet van alle verdachten precies duidelijk is welke rol zij hebben. Dat moet duidelijk worden door verder onderzoek. "Het is een puzzel die iedere keer weer specifieker moet worden."

51-jarige bewaker doodgeschoten

Bij het geweld in Overasselt werd in de nacht van maandag op dinsdag een 51-jarige bewaker doodgeschoten. Dat gebeurde toen tientallen gewapende personen opdoken bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). De politie hield na afloop 34 verdachten aan. Twee van hen werden niet voorgeleid, maar zijn nog wel verdachte.

In verschillende media wordt gemeld dat het geweld te maken heeft met de vermissing van een lading cocaïne. Daarbij werd ook de naam van de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers genoemd. Die ontkende afgelopen week elke betrokkenheid, via zijn advocaten.