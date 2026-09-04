Milolaathetlukken staat voor de tweede keer bovenaan de Single Top 100. Met zijn nummer Alleen Jij stootte hij Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld van de troon in de hitlijst van samensteller GfK Dutch Charts.

De rapper, die eigenlijk Milo van den Bos heet, slaagde er eerder samen met Lil Kleine in om een nummer 1-hit te behalen. Lijntje stond eerder dit jaar op nummer 1 in de Single Top 100.

Iets verderop in de hitlijst weet de Engelse zangeres Sienna Spiro haar eerste top 10-notering te behalen. Haar nummer Great Expectation staat deze week op de zevende plek. Voorheen was Die On This Hill met een elfde plaats haar hoogst genoteerde nummer in de Single Top 100.

Samuel Welten en Russo zijn samen goed voor de hoogste nieuwkomer van de week. Hun nummer Boem! is terug te vinden op plek 16.

Single Top 100 week 36

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (2) Milolaathetlukken - Alleen Jij

2. (1) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (3) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

4. (2) Mauvais djo - Pilé

5. (5) HUGEL & SOLTO - Jamaican (Bam Bam)

6. (5) Justen de Wildt - Cheerio

7. (17) Sienna Spiro - Great Expectation

8. (9) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

9. (8) KM - BLIJF RUSTIG

10. (10) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR