Voorlopig geen boete voor Fletcher om asielopvang in hotel Epe

EPE (ANP) - Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig niet te vrezen voor een dwangsom van de gemeente Epe omdat na de afgesproken deadline nog asielzoekers in het hotel aan de Dellenweg worden opgevangen. De gemeente had het hotel tot 26 mei gegeven om zich in te spannen samen met het COA de opvang te stoppen. Die deadline is niet gehaald, maar de gemeente deelt nog geen geldboete uit.

Dat komt doordat opvangorgaan COA naar de rechter gaat over de situatie in het hotel. Daar zijn 268 opvangplaatsen en die hadden allemaal al leeg moeten zijn, maar het COA heeft geen andere plek voor de mensen die daar nog zitten. Daar betaalt het COA sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag voor, maar die dwangsom gaat de organisatie aanvechten.

Die zaak staat volgens de gemeente Epe op 12 juni gepland. Tot er in die zaak een uitspraak is, onderneemt de gemeente geen vervolgstappen tegen Fletcher Hotels.