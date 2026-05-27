Koeman neemt middenvelders De Roon en Til mee naar WK

ZEIST (ANP) - Marten de Roon en Guus Til gaan volgende maand met het Nederlands elftal mee naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De twee middenvelders maken deel uit van de selectie van 26 spelers, die de KNVB zojuist heeft vrijgegeven. Bondscoach Ronald Koeman geeft om 14.45 uur tijdens een persconferentie in Zeist tekst en uitleg.

De 35-jarige De Roon speelde in maart 2024 zijn 42e en tot nu toe laatste interland. Het navolgende EK in Duitsland miste de speler van Atalanta vanwege een blessure. Koeman riep De Roon na het EK niet meer op omdat hij wilde doorselecteren en zijn selectie wilde verjongen.

Na het wegvallen van de geblesseerde Jerdy Schouten en Joey Veerman, in wie Koeman het niet meer ziet zitten, kwam er op het middenveld plaats vrij. Naast De Roon selecteerde Koeman ook aanvallende middenvelder Guus Til. De 28-jarige PSV'er kwam tot dusver tot zes interlands. In oktober 2024 kwam hij voor het laatst voor Oranje uit. Met de geblesseerde Xavi Simons zag Koeman vorige maand een andere aanvallende middenvelder wegvallen.