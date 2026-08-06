VENRAY (ANP) - Tussen Boxmeer en Venray rijden vrijdag geen treinen als gevolg van werkzaamheden na de grote brand in natuurgebied Boschhuizerbergen ten oosten van Venray. Arriva zet bussen in, meldt de vervoerder.

Een woordvoerster legt uit dat er door de (blus)werkzaamheden veel uitval is en geen "betrouwbare dienstregeling" kan worden geboden. Daarom rijden er bussen zolang de werkzaamheden duren. "Tot wanneer dit duurt morgen is nu nog niet duidelijk."

Donderdagochtend werd het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray hervat nadat het enkele dagen stil had gelegen door de brand. In de loop van de dag laaide het vuur echter weer op en reden door de inzet van de brandweer minder stoptreinen op het traject.