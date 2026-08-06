Jamai Loman is Jerney Kaagman "ontzettend dankbaar" dat zij hem de kans gaf te groeien en zijn weg als artiest te vinden. Dat schrijft de zanger op Instagram, nadat donderdag bekend was geworden dat Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Loman deed mee aan het eerste seizoen van de talentenjacht Idols waar Kaagman een van de juryleden was.

"Persoonlijk ben ik je ontzettend dankbaar dat je blijkbaar iets zag in dat jongetje van zestien en mij de kans hebt gegeven om te groeien en mijn weg te vinden. Dat vertrouwen zal ik nooit vergeten", schrijft de zanger onder een foto waarop hij samen met de zangeres van Earth & Fire en Idols-concurrent Jim Bakkum te zien is.

"Jouw enorme invloed op het Nederlandse muziekbeleid en je onvermoeibare inzet voor de belangen van artiesten hebben een blijvende impact gehad", deelt Loman verder in het bericht. "Jouw ster zal altijd blijven stralen aan de hemel en in onze harten."

Kaagman overleed eind vorige maand na een lang ziekbed. De uitvaart vond donderdag in besloten kring plaats.