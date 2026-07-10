UTRECHT (ANP) - Een 46-jarige vrouw is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. Zeven maanden daarvan zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug de cel in hoeft.

De vrouw liep op 17 januari vorig jaar het hoofdbureau van de politie binnen met twee tassen. Ze zei tegen een politiemedewerker: "Ik heb een bom", waarop de medewerker de noodknop indrukte en het bureau werd ontruimd. Tijdens de ontruiming bleef de vrouw naast haar tassen op de grond zitten en riep ze meerdere religieuze teksten in het Arabisch. Na een tijdje liep ze naar buiten en werd ze aangehouden. Er zat geen bom in haar tassen.

De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. De rechtbank vindt haar daarom verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank beschouwt de bommelding als een schreeuw om hulp. De vrouw moet zich laten behandelen, aldus het vonnis.