Het aantal queer personages in Amerikaanse films is voor het derde achtereenvolgende jaar teruggelopen. Dat blijkt uit een inventarisatie die GLAAD, een organisatie die hier jaarlijks over rapporteert, vrijdag naar buiten bracht. Van de 225 Amerikaanse films die het afgelopen jaar werden uitgebracht, bevatte slechts 20 procent personages die deel uitmaakten van de lhbtiq+-gemeenschap. In 2023 telde nog bijna één op de drie Amerikaanse films queer personages.

Niet alleen het aantal homoseksuele of lesbische personages liep terug, maar ook het aantal personages van kleur lag volgens GLAAD flink lager. In de films die wél queer personages bevatten, was de diversiteit ook minder groot. Zo bevatte in 2024 nog een op de vier 'roze films' een biseksueel personage. Dit aantal liep in 2025 terug naar 22 procent.

GLAAD constateert dat het horrorgenre een positieve uitzondering op deze trend vormt. In meerdere grote succesvolle horrorfilms, zoals I Know What You Did Last Summer en Oscarwinnaar Weapons, kwamen queer personages voor. Ook is het opvallend dat het aantal lhbtiq+-mensen in films met een lager budget hoger ligt dan in films met een hoger budget.

Gen Z

Een woordvoerder van GLAAD vindt de ontwikkeling zorgwekkend. "Gen Z vormt in de VS een groeiend deel van kijkers", stelt Sarah Kate Ellis. "En juist onder Gen Z'ers ligt het percentage queers hoger. Een op de vijf jongeren in de VS onder de 30 jaar definieert zichzelf in meer of mindere mate als queer. Als filmstudio's voor deze belangrijke groep van waarde willen blijven en geld willen blijven verdienen aan deze groep, dan kunnen zij die cijfers niet negeren."

Opvallend is dat recent op het Filmfestival van Cannes, een van de grootste filmevenementen ter wereld, een recordaantal films met queer personages werd vertoond. In Cannes draaiden dit jaar echter relatief weinig Amerikaanse titels.