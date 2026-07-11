DEN HAAG (ANP) - In Den Haag is zaterdagmiddag de massamoord in Srebrenica herdacht, 31 jaar geleden. Op het Lange Voorhout in het centrum van de stad hielden onder anderen burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Almir Šahović een toespraak. Het trauma van Srebrenica leeft voort, sprak Van Zanen. "Soms zichtbaar. Vaak ook niet."

Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal tijdens de herdenking van de massamoord op de Bosnische moslimenclave, die onder bescherming stond van Nederlandse Dutchbat-militairen. Volgens de organisatie van de plechtigheid hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de "herdenkingscultuur van Srebrenica".

Van Zanen noemde in zijn toespraak twee vrouwen die het trauma van de genocide met zich meedragen: Alma, die 14 jaar was toen haar vader in Srebrenica werd vermoord, en haar dochter Hanna. "Ze hockeyt in een shirt met rugnummer 11, ter nagedachtenis aan haar opa en aan al die andere slachtoffers van de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog", zei Van Zanen.

Monument

Volgens de burgemeester moet Hanna nog vaak uitleggen wat er toen is gebeurd, en is dat schokkend. "Want de verhalen van de doden en hun nabestaanden, en van alle anderen die in de hel van Srebrenica verzeild raakten, zouden een onlosmakelijk deel moeten zijn van ons gezamenlijke bewustzijn."

De gemeente Den Haag blijft zich daarvoor inzetten, zei Van Zanen. Het is de bedoeling dat bij het voormalige Joegoslaviëtribunaal in de stad een monument komt ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Srebrenica. Vorig jaar werd op die plek een zogeheten plaatsmarkering onthuld, in afwachting van een permanent monument.

Natuurstenen

Eerder zaterdag werd op die locatie een nieuw stuk natuursteen geplaatst, waardoor er nu 31 natuurstenen zijn verwerkt op de plek waar het monument moet komen. "Eén steen voor elk jaar dat ons scheidt van de genocide", zei Van Zanen daarover.

In juli 1995 werden in Srebrenica ongeveer 8000 Bosnische moslimmannen vermoord door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladić. Nog altijd wordt gezocht naar de lichamen van ongeveer duizend slachtoffers. Zaterdag worden de resten van tien teruggevonden slachtoffers begraven op de begraafplaats bij het herdenkingscentrum in Potočari in het oosten van Bosnië en Herzegovina, vlak bij Srebrenica.