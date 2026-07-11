Pieter van Vollenhoven vindt het "spijtig" dat de musical Soldaat van Oranje na zestien jaar stopt. "Het verhaal sprak mij altijd zéér aan", schrijft de man van prinses Margriet zaterdag op X.

"Eerlijk gezegd vind ik het ook spijtig dat de musical Soldaat van Oranje na zestien jaar nu definitief voorbij is", schrijft Van Vollenhoven. Hij zegt de voorstelling vier keer te hebben bezocht en daar telkens van te hebben genoten.

Soldaat van Oranje speelt dit weekend voor het laatst. De musical trok sinds de première in 2010 ruim 4 miljoen bezoekers en geldt als de langstlopende musicalproductie uit de Nederlandse theatergeschiedenis.