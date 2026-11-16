WENEN (ANP) - De VVD reageert positief op het kabinetsplan om geweigerde asielzoekers naar Rwanda te sturen. "Nou mooi, snel realiseren en zorgen dat de mensen die geen recht hebben om in Nederland te blijven daarnaartoe kunnen worden gestuurd", zegt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in een verklaring.

Wie geen recht heeft om in Nederland te blijven, moet ook daadwerkelijk vertrekken, zegt Robert van Asten (D66). "Op dit moment loopt dat nog te vaak vast." Het Kamerlid vindt dat mensenrechten "gegarandeerd" moeten zijn en wil dat daar goed toezicht op is. "We rekenen erop dat de minister die waarborgen stevig laat terugkomen in de verdere uitwerking."

Lisa Westerveld van PRO spreekt van "rechtse symboolpolitiek". Op sociale media schrijft ze: "Terwijl hier de opvang vastloopt, wil het kabinet miljoenen uitgeven om mensen naar een land te sturen waar mensen- en kinderrechten onder druk staan."

"In de kern is dit gewoon een goed idee", reageert Diederik Boomsma van JA21 op het maandag gepresenteerde plan. "Nog belangrijker wordt natuurlijk de volgende stap: om de hele asielopvang te verplaatsen naar veilige derde landen."