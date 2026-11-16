LONDEN (ANP) - Crystal Palace heeft Thomas Frank aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 53-jarige Deen is de opvolger van de donderdag ontslagen Fransman Pierre Sage. Frank heeft in Londen getekend tot de zomer van 2029, maakte de Engelse voetbalclub maandag bekend op de eigen site.

Frank wordt bij Palace de trainer van onder anderen Oranje-international Quinten Timber, die afgelopen zomer de overstap maakte van Olympique Marseille naar de Premier League-club.

In de Premier League staat Crystal Palace twintigste en laatste met 7 punten uit tien duels, 2 punten minder dan Coventry City dat op de veilige zeventiende plaats staat. Manchester United en Sunderland staan met 8 punten ook in de degradatiezone.

Frank zat sinds februari zonder club, nadat hij na acht maanden als hoofdtrainer was ontslagen bij Tottenham Hotspur. Daarvoor was hij bijna zeven jaar trainer van Brentford, waarmee hij in 2021 promoveerde naar de Premier League.