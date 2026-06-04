VVD botst met Kamer over bezuinigingen sociale zekerheid

DEN HAAG (ANP) - De VVD is gebotst met zowel linkse als rechtse partijen over de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen betoogde dat de maatregelen op bijvoorbeeld de uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA) eraan bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan, maar dat stuitte op verzet bij verschillende partijen.

Meerdere fracties wezen erop dat veel mensen in de WIA helemaal niet meer kunnen werken, omdat zij volledig zijn afgekeurd en er door de bezuinigingen maandelijks honderden euro's op achteruitgaan. De VVD kon niet toezeggen dat het kabinet die mensen zal ontzien.

Michon-Derkzen raakte meermaals in aanvaring met Jesse Klaver (PRO), die de minderheidscoalitie aan een meerderheid kan helpen voor andere plannen. Dat de vakbonden niet meer met het kabinet praten maar gaan staken, rekende zij onder meer Klaver aan. "Op deze manier wordt het helemaal niets", reageerde een getergde Klaver op haar inbreng.