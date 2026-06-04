SEATTLE (ANP) - Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa naar verwachting met 25.000 toe. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa.

De komende jaren wordt er door Amazon 10 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding en modernisering van distributiecentra in heel Europa. Ook wil het bedrijf zijn operationele processen verbeteren en zijn robotcapaciteiten verder uitbreiden. Dat laatste zorgt ervoor dat medewerkers bijvoorbeeld minder zwaar werk hoeven te doen en zich meer kunnen focussen op taken zoals kwaliteitscontroles.

Met de investeringen moet onder meer de bezorgservice van Amazon verder worden ontwikkeld. Het bedrijf is van plan om dit jaar meer locaties te openen vanwaar bezoekers na onlinebestellingen nog dezelfde dag hun spullen thuis kunnen krijgen. Daarbij maakt Amazon ook gebruik van micro-distributiecentra, die worden neergezet in de buurt van woonwijken en binnenstedelijke gebieden.