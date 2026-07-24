Waarom woningen tijdens steeds warmere zomers sneller oververhit raken

De afgelopen jaren lijken warme zomers eerder regel dan uitzondering. Tropische dagen volgen elkaar sneller op en ook 's nachts blijft het vaker lang warm. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur en de gezondheid, maar ook voor onze woningen. Waar huizen vroeger vooral werden gebouwd om de warmte binnen te houden, blijkt het tegenwoordig minstens zo belangrijk om die warmte juist buiten te houden.

Warmte buiten houden begint bij de gevel

Veel huiseigenaren merken dat hun woning tijdens een hittegolf lastig afkoelt. Wie zich verdiept in alle mogelijkheden om een woning koeler te houden, ontdekt dat het voorkomen van zoninstraling vaak effectiever is dan achteraf koelen. Zeker bij grote ramen op het zuiden kan de temperatuur binnenshuis snel oplopen wanneer de zon vrij spel krijgt.

Volgens deskundigen speelt de bouw van moderne woningen daarbij een belangrijke rol. Nieuwbouwhuizen zijn uitstekend geïsoleerd, waardoor warmte minder snel ontsnapt. Dat is gunstig in de winter, maar tijdens warme periodes kan dezelfde isolatie ervoor zorgen dat eenmaal opgebouwde warmte juist langer blijft hangen. Ook oudere woningen hebben vaak te maken met oververhitting, zeker wanneer ze beschikken over grote raampartijen of een donkere gevel die veel zonlicht absorbeert.

Niet alleen airco biedt uitkomst

Veel mensen grijpen bij hoge temperaturen direct naar een ventilator of airconditioning. Hoewel deze oplossingen verlichting kunnen bieden, verbruiken ze ook energie. Bovendien wordt de warmte pas bestreden wanneer deze al in huis aanwezig is. Daarom adviseren steeds meer experts om eerst te kijken naar maatregelen die de zon buiten houden voordat de warmte naar binnen kan stralen.

Daarbij speelt buitenzonwering een belangrijke rol. In tegenstelling tot gordijnen of jaloezieën aan de binnenkant onderschept buitenzonwering de zonnestralen voordat het glas opwarmt. Hierdoor blijft de binnentemperatuur vaak aanzienlijk lager, zonder dat er extra energie nodig is om de ruimte actief te koelen. Zeker tijdens langdurige warme periodes kan dat een merkbaar verschil maken in wooncomfort.

Comfort wordt steeds belangrijker

Ook de manier waarop woningen worden gebruikt verandert. Sinds hybride werken voor veel mensen normaal is geworden, brengen we meer tijd thuis door. Een werkkamer die in de middag verandert in een warme kas is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook de concentratie beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor slaapkamers die onvoldoende afkoelen, waardoor een goede nachtrust onder druk komt te staan.

Klimaatdeskundigen verwachten dat hete zomers de komende jaren vaker zullen voorkomen. Daardoor groeit ook de belangstelling voor oplossingen die woningen beter bestand maken tegen langdurige warmte. Naast goede ventilatie, voldoende groen rondom de woning en slim gebruik van schaduw, kijken steeds meer huiseigenaren naar bouwkundige maatregelen die bijdragen aan een aangenaam binnenklimaat.

Voorbereid op een warmer klimaat

Waar energiebesparing jarenlang vooral draaide om het vasthouden van warmte, verschuift de aandacht langzaam naar het voorkomen van oververhitting. Een comfortabele woning is immers niet alleen prettig tijdens koude winterdagen, maar ook wanneer de thermometer wekenlang boven de 30 graden uitkomt. Door tijdig na te denken over maatregelen die warmte buiten houden, kunnen bewoners hun wooncomfort verbeteren én het gebruik van energie-intensieve koeling beperken.