Wakker Dier vecht weigering reclame door NS aan bij rechter

UTRECHT (ANP) - Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS over een geweigerde reclamecampagne. De dierenrechtenorganisatie wilde op stations posters laten ophangen met daarop een koe, een varken, een kip en de vraag: "Zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten?" Daarmee vraagt Wakker Dier aandacht voor haar jaarlijkse initiatief Eet Geen Dierendag. NS Stations wil de oproep echter niet laten zien.

Over de redenen voor de weigering wil NS nu niet veel kwijt, omdat de zaak woensdag in Utrecht voor de rechter komt. In het algemeen stelt het spoorbedrijf het belangrijk te vinden dat iedereen zich "welkom en prettig voelt" op stations en daarom "zorgvuldige afwegingen" worden gemaakt over welke uitingen wel en niet worden getoond.

Wakker Dier vindt dat het weigeren van de campagne inbreuk maakt op haar vrijheid van meningsuiting en wijst erop dat andere maatschappelijke initiatieven en bijvoorbeeld politieke partijen ook reclame mogen maken op stations.