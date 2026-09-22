Olivia Colman en Susan Sarandon spelen in nieuwe thrillerserie

Olivia Colman en Susan Sarandon hebben zich aangesloten bij de cast van de nieuwe thrillerserie Army of Shadows. De twee Oscarwinnaars spelen naast onder anderen Kit Harington, America Ferrera en Paddy Considine, meldt Deadline. De opnames zijn inmiddels begonnen in Londen en Parijs.

De zesdelige serie speelt zich af in een nabije toekomst waarin Groot-Brittannië bezet is. Een voormalig militair begint er in het geheim een verzetsnetwerk op te bouwen. De serie is geïnspireerd op de gelijknamige film van Jean-Pierre Melville uit 1969 en het boek van Joseph Kessel, die beide draaien om het Franse verzet tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

Army of Shadows is geschreven door Ronan Bennett, bekend van onder meer The Day of the Jackal en MobLand. Lisa Gunning regisseert alle zes afleveringen.