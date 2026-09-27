Waterpeil Rijn op laagste punt ooit gemeten door droogte

LOBITH (ANP) - Het waterpeil van de Rijn heeft door de droogte een nieuw dieptepunt bereikt. Bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenstroomt, werd zondag rond het middaguur een peil van 6,10 meter gemeten, laten de meetuitslagen van Rijkswaterstaat zien. Zo laag stond het water nog nooit sinds de waterstanden er worden gemeten. Dat gebeurt sinds 1866.

Het vorige record kwam nog maar uit augustus. Toen tikte het waterpeil 6,12 meter aan. Rijkswaterstaat had al voorzien dat het peil door aanhoudende droogte in het stroomgebied van de Rijn daaronder zou komen.