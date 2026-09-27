Kristin Scott Thomas zou niet snel een facelift ondergaan

Kristin Scott Thomas zou niet zo snel een facelift ondergaan. De 66-jarige Britse actrice gelooft niet dat ze dat nodig heeft om relevant te blijven, zegt ze in een interview met The Telegraph.

"Ik bedoel, actrices zoals Imelda Staunton blijven ook gewoon werken, en ik denk niet dat zij ooit die weg is ingeslagen", zegt Scott Thomas, die momenteel te zien is in de Apple TV-serie Slow Horses. "Ik denk dat de vraag is: wel of geen facelift. Maar ik herinner me dat ik hierover in New York met een jongere vrouw sprak, en die zei dat als ik er een zou laten doen, ik er nooit meer hetzelfde uit zou zien. Je ziet er dan gewoon duur uit. En ik dacht: daar heeft ze wel een punt."

Volgens Scott Thomas is een facelift tegenwoordig "een soort statussymbool". "Het gaat erom je rijkdom te laten zien. En de rest van ons moet het maar zien te redden. Maar ik heb er nogal gemengde gevoelens over, want het is altijd een beetje vernederend als iemand zegt: 'die vrouw heeft niet goed voor zichzelf gezorgd'. Diep van binnen geven we wel degelijk om dit soort dingen."

Scott Thomas heeft zelf naar eigen zeggen alleen wat kleine ingrepen ondergaan. "Altijd non-invasieve. Lasers, dat soort dingen. Niets waarvoor je hersteltijd nodig hebt."