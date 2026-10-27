Waterpeil stijgt door regen, maar gevolgen droogte nog voelbaar

DEN HAAG (ANP) - Door de regen in de afgelopen twee weken stroomt weer meer water door de Rijn en de Maas, meldt Rijkswaterstaat in de nieuwste droogtemonitor, maar ondanks de stijging blijft de afvoer in de grote rivieren laag voor de tijd van het jaar.

De gevolgen van de langdurige droogte van deze zomer blijven merkbaar voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. Zo wordt van en naar Duitsland nog altijd flink minder vracht vervoerd dan normaal. Vaardieptebeperkingen blijven van kracht en ook de langere wachttijden bij sluizen houden aan, aldus Rijkswaterstaat.

Door herfststormen neemt de kans op verhoogde waterstanden langs de kust juist toe. Dat leidt in combinatie met de lage rivierafvoeren tot verzilting van het water in de Rijn-Maasmonding en het IJsselmeer.

Ook de grondwaterstanden zijn nog altijd onder het normale niveau, met name op de hoge gronden in het zuiden, midden en oosten van Nederland.