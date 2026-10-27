Nieuwe acteurs voor ouders Harry Potter en Charlie Weasley

De nieuwe Harry Potter-serie van HBO heeft drie nieuwe acteurs aan de cast toegevoegd. Jasper Talbot en Hannah Chinn gaan de ouders van Harry Potter spelen, terwijl Harry Gilby de rol van Charlie Weasley op zich neemt. Dat meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

Charlie Weasley is de oudere broer van Ron Weasley en komt wel voor in de boeken van J.K. Rowling, maar was niet te zien in de oorspronkelijke filmreeks. In de nieuwe serie maakt het personage daarmee zijn debuut op het scherm. Harry's ouders James en Lily Potter waren in de films wel te zien, onder meer in flashbacks.

De drie acteurs zijn te zien in het eerste seizoen, dat is gebaseerd op Harry Potter en de Steen der Wijzen. Dominic McLaughlin speelt de jonge tovenaar Harry Potter. De serie gaat op 25 december in première op HBO. Aan het tweede seizoen wordt al gewerkt.