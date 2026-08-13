BOXTEL (ANP) - Waterschap De Dommel verwijdert of verlaagt beverdammen in beken in het midden van Brabant waar tijdens de aanhoudende droogte grondwater in wordt gepompt. De dammen duiken sinds kort op in vier beken waar een laagje water beschermde vissoorten als beekprik, kwabaal en ook de rivierdonderpad moet helpen overleven.

Het laagje 'overlevingswater' trekt ook bevers aan die een dam bouwen om zelf van het water te genieten. Die dammen belemmeren dat het water verder stroomt in de Beerze, de Reusel, de Beekloop en de Keersop. "Wij pompen daar water op om kwetsbare en bijzondere natuur te helpen en bevers blokkeren met dammen de doorstroming. Dat werkt dus averechts", zegt Amber van den Tillaart, droogtecoördinator bij het waterschap.

"Het is nu wikken en wegen met de beverdammen", aldus het waterschap. De dammen helpen om water langer vast te houden in beken. "Daardoor hebben we de noodmaatregel - grondwater in deze beken pompen - ook echt met weken kunnen uitstellen, zeker in de Keersop. Om te voorkomen dat de beek stroomafwaarts na de beverdam droogvalt en we alsnog vissterfte of sterfte van bijzonder ander waterleven krijgen, worden de dammen nu aangepakt", aldus Van den Tillaart. Omdat de bever een beschermde diersoort is, moest daar wel toestemming voor worden gevraagd.

Dilemma

De Tongelreep is de vijfde bijzondere beek in het gebied. Daarvoor hoeft nog geen water te worden opgepompt. Maar door de aanhoudende droogte wordt de situatie nauwgezet in de gaten gehouden, aldus Van den Tillaart. De beverdammen kunnen daar blijven liggen, ook omdat er over alle dammen nog water stroomt. "De beverdammen hebben op de meeste plekken een positieve invloed, maar waar we grondwater inlaten om droogvallen te voorkomen, verlagen we de dam met regelmaat. Zeker de beverdammen die dicht bij de plek aanwezig zijn waar we het water in de beek pompen."

Bij De Dommel beseffen ze dat ze een beschermde soort wegjagen om andere beschermde flora en fauna te helpen. Het waterschap benadrukt dat het alleen beverdammen weghaalt in de beken met bijzondere natuur. "We pompen geen extra grondwater op om een badje te maken voor de bever. De droogte slaat hier echt toe. Het is treurig om te zien. Het gebied bij De Dommel krijgt geen water uit rivieren. Het is afhankelijk van regenwater en er is al heel lang geen regen gevallen."

In Limburg wordt nu ook dagelijks ingegrepen bij beverdammen. Dat gebeurt op plekken waar beken dreigen droog te vallen en waar het water door moet blijven stromen.