Lenny Kravitz heeft donderdag zijn optreden in Floirac, nabij de Franse stad Bordeaux, afgezegd vanwege gezondheidsproblemen. De Arkéa Arena, waar de Amerikaanse muzikant het podium zou betreden, maakte enkele uren voor aanvang bekend dat het optreden niet doorgaat.

"Het spijt me oprecht voor iedereen die van plan was te komen", laat Kravitz weten via een verklaring die door de organisator op sociale media werd gedeeld. Volgens de zanger neemt hij de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en vindt hij het "vreselijk" om zijn fans teleur te stellen. De 62-jarige zanger zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om het concert wel te laten doorgaan. Na overleg met zijn artsen heeft hij echter besloten meer tijd te nemen om te rusten en te herstellen. Wat voor gezondheidsproblemen hij precies heeft, is niet bekend.

Kravitz bedankt zijn fans voor hun begrip en zegt ernaar uit te kijken om terug te keren naar Bordeaux voor een nieuw optreden. Een nieuwe concertdatum is vooralsnog niet bekend. De muzikant staat naar verwachting op 15 augustus op het podium in Londen.