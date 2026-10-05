Weekend van de Wetenschap trekt 125.000 bezoekers

DEN HAAG (ANP) - Het Weekend van de Wetenschap, dat ieder jaar in het eerste weekend van oktober valt, trok deze editie 125.000 bezoekers. Ruim driehonderd organisaties door heel Nederland openden op 3 en 4 oktober hun deuren voor bezoekers en lieten ze kennismaken met wetenschap en technologie.

Het Weekend van de Wetenschap is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verschillende organisaties zoals universiteiten, bibliotheken en ziekenhuizen verwelkomen kinderen en volwassenen om zelf proefjes te doen, mysteries op te lossen en onderzoekers te ontmoeten. 'Hoe werkt het?' was het overkoepelende thema.

Een aantal uitschieters in bezoekersaantallen waren dit jaar het Radboud UMC, Saxion Hogeschool, de Erasmus Universiteit, het KNMI, NEMO Science Museum en Universiteitscampus Den Haag. Ook nieuwe deelnemers 'Wetenschap op het Strand' in Almere en het Sport Science Centrum op Papendal wisten veel mensen te trekken.