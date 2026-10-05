AMSTERDAM (ANP) - Winkelstraten in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal opnieuw rustiger geworden, meldt onderzoeksbureau RMC. De organisatie wijt dit aan de recordhete zomer.

Uit de cijfers van RMC komt naar voren dat het aantal passanten in de winkelstraten in de eerste drie kwartalen van dit jaar is gedaald met 2,4 procent vergeleken met dezelfde kwartalen van vorig jaar. Vooral in grote steden gingen minder mensen winkelen. In juli en augustus daalde het aantal met 3,7 procent en 3,5 procent en in september nam het verder af met 4,7 procent. Eerder liet RMC al weten dat de winkelstraten in de eerste helft van 2026 minder druk waren.

Het KNMI meldde eind augustus dat het deze zomer met een gemiddelde temperatuur van 19,3 graden de warmste zomer sinds het begin van de metingen was. "Bij aanhoudende hitte zoeken mensen verkoeling op. Ze kiezen dan eerder voor het strand, het water of hun eigen tuin dan voor een drukke binnenstad", zegt Kevin Miley, directeur van RMC.