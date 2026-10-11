TER APEL (ANP) - Ook in de nacht van zaterdag op zondag hebben geen mensen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel geslapen. Volgens het Rode Kruis zijn 150 asielzoekers overgebracht naar de noodnachtopvanglocaties in Zuidwolde (Drenthe) en Warffum (Groningen), omdat er in Ter Apel geen plek voor ze was. Dat is het maximale aantal. In weekeindes is het doorgaans rustiger in Ter Apel dan doordeweeks.

In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen ongeveer twintig mensen in de regen buiten het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis, dat de noodnachtopvang verzorgt, heeft besloten om voortaan alleen nog de 150 mensen uit de dagopvang over te brengen naar de slaapplaatsen. Volgens de hulporganisatie mengden mensen van buiten zich onder de groep. Dat leidde tot spanningen en onveilige situaties.

Nieuwe asielzoekers gaan naar de nachtopvang wanneer er geen plek voor ze is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds januari zitten daar vrijwel onafgebroken meer mensen dan toegestaan. Dat komt doordat de reguliere asielzoekerscentra vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang bieden.