Koning Filip en koningin Mathilde zijn zondagochtend op het vliegtuig naar Kazachstan gestapt. Het Belgische koningspaar vertrok vanaf vliegbasis Melsbroek bij Brussel, is te zien op beelden die koningshuisverslaggever Wim Dehantschutter op X heeft gedeeld.

Filip en Mathilde reizen naar Kazachstan voor een staatsbezoek, dat maandag officieel begint. Het koningspaar bezoekt het Centraal-Aziatische land tot en met woensdag.

Tijdens het allereerste Belgische staatsbezoek aan Centraal-Azië staat onder meer een ontmoeting met de Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev op het programma. Het doel is de samenwerking tussen België en Kazachstan op economisch, academisch en cultureel vlak te versterken.