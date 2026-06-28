Weer jong kind uit openstaand raam gevallen

SCHIEDAM (ANP) - Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer gaat het om een kindje van 1,5 jaar oud. De dreumes viel vanaf de derde verdieping op de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

In juni vielen er meerdere jonge kinderen uit openstaande ramen en van een balkon. Zo viel er op 18 juni een kindje van drie hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois. Afgelopen vrijdag viel een kind van een balkon op de zevende etage van een flat in Rotterdam.