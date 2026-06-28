Duitsland meldt opnieuw warmterecord: 41,7 graden

COSCHEN/KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Duitse meteorologische dienst DWD heeft naar eigen zeggen weer een recordwarmte in het land gemeten met 41,7 graden. Een meetstation aan de Poolse grens in Coschen legde die temperatuur vast.

Dat is iets hoger dan het laatste record dat zaterdag nog geen 20 kilometer zuidelijker werd opgemeten (41,5 graden). Het Duitse record van voor de huidige hittegolf stamde uit 2019. Toen werd 41,2 graden gemeten. In een reeks Europese landen werden de afgelopen dagen ook de warmste temperaturen vastgesteld die ooit zijn gemeten.