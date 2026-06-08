ARNHEM (ANP) - Bij de Gelredome in Arnhem wordt opnieuw geprotesteerd tegen de komst van Ye naar Nederland. De Amerikaanse rapper geeft maandagavond een concert in het stadion, zijn tweede in Nederland sinds 2013. Het protest is met een handvol demonstranten een stuk kleinschaliger dan dat van zaterdag. Toen waren er enkele tientallen betogers.

Ter hoogte van Ingang Noord heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een groot scherm neergezet. Daarop worden allerlei "kwalijke" uitspraken van Ye, beter bekend als Kanye West, getoond. De uitlatingen gaan onder meer over Joden en mensen uit de lhbtq-gemeenschap. Concertbezoekers bekijken de quotes en fotograferen de actie. Sommigen steken daarbij hun duim omhoog. Een enkeling gaat in gesprek met de demonstranten.

In meerdere landen zijn optredens van Ye afgezegd vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Zo maakte hij onder meer een nummer met de naam Heil Hitler en prees hij de Duitse nazileider. Via zijn website verkocht de artiest T-shirts met een hakenkruis erop. Later bood hij excuses aan en zei hij dat zijn uitspraken voortkwamen uit een bipolaire stoornis die hij kreeg na een auto-ongeluk.

Nationaal Holocaustmuseum

Het protest van zaterdag verliep rustig. Twee mensen werden aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde, maar volgens de politie waren het geen demonstranten. Ook stuurde de politie drie mensen weg, omdat ze borden droegen waarop complottheorieën over onder meer de Holocaust stonden.

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, nodigde Ye uit om samen naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam te gaan en een krans te leggen bij het Namenmonument. De organisatie achter het Holocaustmuseum, het Joods Cultureel Kwartier (JCK), zei niet aan een bezoek mee te willen werken. Ye zelf heeft nog niet gereageerd op het initiatief.