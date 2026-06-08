Dertig procent van de mensen die werkzaam zijn in de muzieksector heeft in de afgelopen drie jaar te maken gehad met emotioneel, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt maandag uit onderzoek onder 935 respondenten van Movisie in opdracht van Taskforce GO!, waarin verschillende organisaties uit de sector zich hebben verenigd.

Vrouwen krijgen volgens het onderzoek vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag dan mannen (49 tegen 16 procent). Ook niet-heteroseksuele mensen (39 tegen 28 procent) en mensen van kleur (39 tegen 30 procent) lopen meer risico. Ook jongeren van 18 tot 44 jaar worden vaker geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag dan mensen vanaf 45 jaar. Mensen met een vast contract hebben er minder mee te maken dan mensen met een ander type tijdelijk contract.

Van de respondenten die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, gaf een even groot percentage (40 procent) aan dat dit het vaakst voorkomt tijdens individueel overleg met manager of collega en tijdens informeel contact met collega's. Ook backstage (31 procent) en tijdens formele bijeenkomsten (30 procent) gebeurde het. Op het podium maakte 13 procent grensoverschrijdend gedrag mee.

Melding

Een grote meerderheid (92 procent) van de mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, heeft daar melding van gedaan. Een vijfde deed een officiële melding, bijna 40 procent een niet-officiële melding en 40 procent deelde het alleen met de eigen kring. Een kwart is tevreden met de afhandeling van de klacht, en 35 procent is dat niet.

In de aanpak van grensoverschrijdend gedrag moet meer rekening worden gehouden met de diversiteit aan organisaties en personen binnen de muzieksector, beveelt Movisie aan. Ook moeten meldstructuren duidelijker in kaart worden gebracht, met speciale aandacht voor de grote groep freelancers. Ook moet besluitvorming transparanter.

Gedragsverandering

"We zullen meer moeten inzetten op daadwerkelijke gedragsverandering", aldus Karin Boelhouwer, voorzitter van de werkgroep Onderzoek van Taskforce GO!. "Daar hebben we de hele sector voor nodig. Daarom roepen we ook individuele bedrijven en organisaties op om concrete stappen te zetten."