DEN HAAG (ANP) - Het wegverkeer heeft vorig jaar iets minder CO2 uitgestoten in Nederland dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In 2025 werd in totaal ruim 26,6 miljard kilogram CO2 uitgestoten door verkeer op Nederlandse wegen, een jaar eerder was dat nog iets meer dan 27 miljard kilo. Dit is de eerste daling van de CO2-uitstoot na de coronapandemie.

Meer dan de helft van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door personenauto's. In totaal stoten deze meer dan 15 miljard kilogram CO2 uit. Dat is bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Deze lichte daling komt volgens het CBS doordat er meer kilometers elektrisch gereden worden. Volledig elektrische auto's stoten geen CO2 uit tijdens het rijden. Het statistiekbureau benadrukt dat het hierbij alleen gaat om de uitstoot tijdens het rijden, niet om de uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit voor deze auto's. De uitstoot van niet-elektrische personenauto's is tussen 2024 en 2025 nagenoeg gelijk gebleven.

De daling van het totaal wordt niet alleen veroorzaakt doordat personenauto's minder uitstoten. Bij alle andere categorieën, zoals bussen, motor- en bromfietsen, ziet het statistiekbureau ook afnames doordat de voertuigen schoner worden. De uitstoot van bromfietsen nam relatief gezien het hardst af ten opzichte van een jaar eerder, maar het gaat hier om relatief kleine aantallen. In totaal waren bromfietsen goed voor slechts 0,2 procent van de uitstoot in 2025.