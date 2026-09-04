Applaus van 13 minuten in Venetië voor Wild Horse Nine

Wild Horse Nine kreeg na de vertoning op het filmfestival van Venetië een staande ovatie van dertien minuten. Dat schrijven vakmedia en is te zien op beelden op sociale media. De film van Martin McDonagh had donderdagavond de wereldpremière op het festival.

John Malkovich, die samen met Sam Rockwell de hoofdrol in de film speelt, hield het tijdens het geklap nog net droog en McDonagh zag er geëmotioneerd uit. Terwijl het applaus maar doorging, doken McDonagh en Rockwell het publiek in om handen te schudden. Volgens de vakmedia is de film kanshebber voor een Gouden Leeuw en stormt het door deze première de strijd om de Oscars van 2027 binnen.

Wild Horse Nine speelt zich af in 1973 en volgt twee CIA-agenten (Malkovich en Rockwell) die vanuit Santiago naar Paaseiland worden gestuurd, kort voor de Chileense staatsgreep.