Werknemers streekvervoer leggen donderdag opnieuw het werk neer

UTRECHT (ANP) - Buschauffeurs en treinpersoneel in het streekvervoer leggen donderdag opnieuw het werk neer. Dat melden vakbonden FNV en CNV. Het is de tweede landelijke staking in het streekvervoer als gevolg van de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao.

De vakbonden kondigden eerder aan een dag per week te staken tot kerst. Afgelopen woensdag was de eerste staking. Toen reden er minder bussen en regionale treinen op verschillende plekken in Nederland.

"Onze collega's hebben op 14 oktober een krachtig signaal afgegeven. Ze hebben massaal laten zien dat ze niet accepteren dat hun arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed. Maar werkgevers luisteren nog steeds onvoldoende. Daarom gaan we opnieuw staken", zegt bestuurder FNV Streekvervoer Marijn van der Gaag.

Uitval

Volgens FNV reed op de eerste stakingsdag ongeveer 90 procent van de bussen die normaal rijden niet. Volgens de werkgeversorganisatie VWOV was de helft van de werknemers bereid het werk neer te leggen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao liepen al in juli vast. De vakbonden stelden vervolgens een ultimatum aan de werkgevers, maar daar is volgens de bonden geen gehoor aan gegeven. FNV en CNV vinden dat er een "pakket aan verslechteringen" op tafel ligt. De bonden pleiten onder meer voor een betere werk-privébalans.

Werkgevers

De werkgevers hebben meerdere keren laten weten de acties te betreuren. Volgens de werkgevers is er te weinig financiële ruimte om te voldoen aan de eisen van de bonden. Bovendien is de financiële druk op het openbaar vervoer groot, zeggen zij.

De bonden zeggen te begrijpen dat een staking vervelend is voor de reizigers. Maar zolang de cao-onderhandelingen vastzitten, blijven de bonden tot kerst staken. "Daar houden we aan vast, tot de werkgevers tot inkeer zijn gekomen. Welke acties dat zijn en wanneer, maken we minimaal 48 uur van tevoren bekend", zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

De cao openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat in totaal om 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij EBS, Qbuzz, Keolis en Arriva. De huidige cao is eind juni verlopen.