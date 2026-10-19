Amalia bevorderd tot sergeant op zeilschip in Den Helder

Prinses Amalia is bevorderd tot sergeant. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de bevordering afgelopen zaterdag plaatsvond aan boord van het zeilschip Statsraad Lehmkuhl in de haven van Den Helder.

De 22-jarige prinses is momenteel werkzaam bij de Koninklijke Marine als onderdeel van haar opleiding aan het Defensity College. Vorige week voer zij samen met eerstejaars adelborsten mee op de Statsraad Lehmkuhl, een Noorse driemaster die regelmatig gebruikt wordt als opleidingsschip voor de marine.

Amalia begon in 2025 aan haar opleiding aan het Defensity College. Hierbinnen voltooide ze de Algemene Militaire Opleiding (AMO) en werkte ze als werkstudent bij de Bestuursstaf van Defensie en bij de Koninklijke Luchtmacht. Ze volgt het Defensity College naast haar studie aan de Universiteit van Amsterdam.