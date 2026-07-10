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Westerwolde herkent door Rode Kruis geschetst beeld van Ter Apel

10 jul , 20:45Landelijk
anp100726220 1
ANP
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WESTERWOLDE (ANP) - De gemeente Westerwolde herkent het beeld dat het Rode Kruis en VluchtelingenWerk schetsen van de onveilige situatie buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee hulporganisaties staken daarom de hulpverlening op het voorterrein.
Westerwolde betreurt deze ontwikkeling zeer. Volgens de gemeente mengen zich op het voorterrein verschillende groepen asielzoekers: mensen die net zijn aangekomen en personen die al langer op de locatie verblijven en voor overlast zorgen. De afgelopen weken is het aantal incidenten toegenomen.
De gemeente heeft haar zorgen over de onveilige situatie herhaaldelijk gedeeld met het betrokken ministerie. Dat moet nu zo snel mogelijk met een passende oplossing komen, aldus de gemeente.
Asielminister Bart van den Brink was niet direct bereikbaar voor een reactie.
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