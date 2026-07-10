Voor het eerst in jaren is het gezin van prins Harry weer langsgegaan bij koning Charles. De koning en koningin Camilla ontvingen prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen prins Archie (7) en prinses Lilibet (5) op hun landgoed Highgrove. Dat melden verschillende Britse media.

Bronnen zeggen tegen The Telegraph dat de langverwachte ontmoeting vrijdagmiddag heeft plaatsgevonden. Het is de eerste keer sinds juni 2022 dat Charles het hele gezin, dat in de Verenigde Staten woont, tegelijk ziet. Toen waren ze voor het laatst samen in het VK voor de viering van het platinajubileum van koningin Elizabeth.

Meghan en de kinderen waren per privéjet naar Engeland gevlogen. De afgelopen week zouden ze op vakantie zijn geweest op een onbekende bestemming in Europa.

Donderdag werd duidelijk dat een hereniging op handen was. Harry is al enkele dagen in zijn thuisland voor een aantal afspraken rond de door hem bedachte Invictus Games, die volgend jaar in Birmingham worden georganiseerd. Oorspronkelijk zou hij zijn gezin meteen meenemen, maar daar kwam de prins op terug, omdat ze geen politiebescherming kregen.

Harry sprak de laatste jaren meermaals de wens uit zijn familie weer vaker te willen zien. De band is na zijn vertrek naar de VS al jaren moeizaam en met name zijn relatie met broer William zou gespannen zijn. Daarover schreef de hertog van Sussex ook in zijn boek Spare.