SELLINGEN (ANP) - De Groningse gemeente Westerwolde doet opnieuw een beroep op het Rijk om te zorgen voor een passende opvang voor asielzoekers. "Het is inhumaan dat mensen die bescherming zoeken in Nederland noodgedwongen buiten moeten verblijven", zegt de gemeente, waar het aanmeldcentrum in Ter Apel onder valt.

De organisatie MiGreat hielp in de afgelopen maanden op vrijwillige basis asielzoekers voor wie 's nachts geen plek in het aanmeldcentrum was en die niet naar een noodnachtopvang konden. De organisatie stopt daar echter mee en is vanaf maandagavond niet meer in Ter Apel aanwezig. Volgens MiGreat ging het om "een tijdelijke noodinterventie" om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, maar wordt de hulp momenteel behandeld als een "onderdeel van het opvangsysteem, waardoor de overheid en verantwoordelijke instanties hun verantwoordelijkheid voor het gebrek aan adequate opvang kunnen ontlopen".

In de nacht van zondag op maandag sliepen twaalf mensen buiten het aanmeldcentrum, zegt een woordvoerder van MiGreat. "In september sluit een behoorlijk aantal opvangplekken. We verwachten dat het de komende weken alleen maar erger wordt."