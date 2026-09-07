WARSCHAU (ANP) - De EU-grensbewakingsdienst Frontex heeft in de eerste zes maanden van dit jaar EU-lidstaten ondersteund bij de terugkeer van ruim 33.000 afgewezen asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. In dezelfde periode vorig jaar ging het om ongeveer 30.000 mensen. Dit heeft Frontex maandag bekendgemaakt.

Ongeveer 21.000 mensen keerden volgens Frontex vrijwillig terug; een jaar eerder ging het om zo'n 19.000 mensen.

"Terugkeer is wat het hele migratiesysteem geloofwaardig maakt", zegt Frontex-directeur Hans Leijtens. "Als iemand geen recht heeft om te blijven, moet hij of zij worden teruggestuurd. Anders faalt het systeem voor de mensen die daadwerkelijk bescherming nodig hebben."

Het Europees Parlement heeft in juni ingestemd met strengere regels voor de terugkeer van asielzoekers. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken moeten dat nog doen.