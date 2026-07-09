BREDA (ANP) - Erwin van E. (62), de voormalige vloggende wijkagent uit Tilburg die verdacht wordt van het jarenlang doorspelen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Breda besloot donderdag zijn voorarrest te schorsen. Ook zijn vriendin en medeverdachte Kaylee van O. (24) komt met ingang van vrijdagmiddag vrij. Ze zaten sinds 8 januari vast.

Van E. overtuigde de rechtbank dat er in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel een aanslag op zijn leven is beraamd. In een van de werkzalen is woensdag een zelfgemaakt steekwapen gevonden, vertelde hij.

"Buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen loop ik wel gevaar", zei Van E. De rechtbank volgde zijn redenering en noemde de huidige detentie een bijzondere omstandigheid. "Het maakt dat detentie voor u meer belastend is dan voor een gemiddelde verdachte."

Het Openbaar Ministerie verzette zich tegen de vrijlating, evenals de advocaten van de slachtoffers.