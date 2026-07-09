De Britse premier Keir Starmer is geraakt door de dood van zangeres Bonnie Tyler. "De premier is bedroefd door het overlijden van Bonnie Tyler, een van de grootste Britse artiesten", liet zijn woordvoerder weten aan Britse media.

"Een iconische figuur, die een oeuvre aan muziek achterlaat - van Total Eclipse Of The Heart, tot Holding Out For A Hero - dat mensen blijft raken, dansvloeren laat vollopen en karaokekamers vult", vervolgt de premier.

Ook de premier van Wales rouwde om de dood van de zangeres. Volgens Rhun ap Iorwerth is Wales "een waar icoon kwijtgeraakt, wiens muziek vreugde bracht aan velen".

Zanger Cliff Richard staat op sociale media stil bij het verlies van zijn "goede vriendin". "Bonnie's aanstekelijke levenslust vermaakte zovelen over de hele wereld. Het is schokkend nieuws om vanochtend mee wakker te worden en ik stuur mijn liefde naar haar familie in deze droevige tijd." Actrice Catherine Zeta-Jones, van wie een neef getrouwd was met de zangeres, noemt Tyler "een buitengewone vrouw met een stem die daar perfect bij past". Ook noemt ze haar een van de grappigste mensen die ze ooit ontmoette, en zegt de actrice dat Tyler ook prima als komiek aan de slag had gekund.