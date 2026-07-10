DEN HAAG (ANP) - Het was in eerste instantie "redelijk te doen" om in de horeca anderhalve meter afstand te houden om coronabesmettingen te voorkomen. Dat zei oud-horecavoorman Robèr Willemsen in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Maar vanaf de tweede lockdown werd dat juist "mega-ingewikkeld", omdat het draagvlak voor de maatregelen snel afnam.

Horeca-ondernemers sloten in het voorjaar van 2020 over het algemeen "zonder morren" de deuren, benadrukte Willemsen. Toen zij die zomer weer open mochten met anderhalve meter afstand, waren zij vooral "blij dat er weer wat mocht". Ook bezoekers bleken toen nog zeer bereidwillig om zich naar de nieuwe situatie te schikken.

Later kreeg het horecapersoneel het stukken zwaarder. Het draagvlak voor de beperkingen nam af "en dat zag je terug in het gedrag van gasten", vertelde Willemsen. Hij zei dat de medewerkers die mensen regels moesten uitleggen waar zij zelf ook niet van begrepen, "niet te benijden" waren.