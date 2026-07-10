Hoewel hij in twee films meespeelde waarin Tom Holland in het pak van Spider-Man zat, heeft acteur J.K. Simmons zijn collega nog nooit in het echt ontmoet. Dat vertelt de 71-jarige Amerikaan in de podcast Happy Sad Confused.

"Ik heb Tom Holland nog nooit ontmoet", bekent Simmons, die in de films de rol van J. Jonah Jameson speelt. Hij is in de wereld van Spider-Man de hoofdredacteur van het blad The Daily Bugle en de werkgever van Peter Parker, de jongeman die in het pak van de webslingerende superheld zit. "Een geweldige kerel, heb ik gehoord", zegt Simmons over Holland.

In 2002 maakte Simmons zijn debuut als Jameson in de door Sam Raimi geregisseerde film Spider-Man, met Tobey Maguire in de hoofdrol. Ook in de vervolgen uit 2004 en 2007 was hij te zien als de bulderende hoofdredacteur die een eeuwige lastercampagne voert tegen Spider-Man. Simmons keerde terug als het personage in de film Far From Home uit 2019, met Holland in de hoofdrol. Zijn vooralsnog laatste Spider-Man-film is No Way Home uit 2023. Simmons zegt niet in de aanstaande vierde film Brand New Day te zitten, die eind juli verschijnt.