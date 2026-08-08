DEN HAAG (ANP) - Enkele tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben de snelweg A12 geblokkeerd in Den Haag. Volgens een woordvoerster zijn ze rond het middaguur de Utrechtsebaan opgegaan en bevinden ze zich nu bij de tunnelbak. De actie was niet vooraf aangekondigd.

De betogers hebben spandoeken opgehangen en protestbordjes bij zich, is te zien op een livestream. Ook zwaaien ze met XR-vlaggen. Een woordvoerder van de politie zegt ook dat het protest niet was aangekondigd en dat de politie onderweg is.

In een verklaring meldt XR dat de blokkade een reactie is "op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg". De activisten eisen een "directe en volledige stop" op het verbranden van fossiele brandstoffen en vragen de overheid met spoed om maatregelen.

Bovendien kondigen ze voor 19 september een grotere blokkade van de A12 aan.