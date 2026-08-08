Will Gluck, de regisseur van de film One Night Only, heeft naar eigen zeggen ontzettend veel naaktbeelden uit zijn film geknipt. Volgens de filmmaker is het niet meer van deze tijd dat er tegenwoordig in films nog veel naakte mensen te zien zijn die al dan niet seks hebben met elkaar.

Onderzoek heeft aangetoond dat Gen Z en Gen Alpha, zeg maar mensen jonger dan 30 jaar, niet zitten te wachten op seksscènes in films, stelt Variety. Dit was voor Gluck ook de reden dat hij daar in zijn films wat terughoudend mee is, zegt hij tegen het vakblad. "Tegenwoordig is het meer iets privés en intiems dat mensen niet willen zien als ze samen met anderen iets kijken. Als mensen tegenwoordig naaktbeelden of zeer volwassen situaties in een grote bioscoopzaal zien, voelen ze zich ongemakkelijk."

De 47-jarige filmmaker, die eerder romantische komedies als Friends with Benefits (2011) en Anyone But You (2023) maakte, zegt dat hij dat ook op zijn laatste film One Night Only heeft toegepast. Deze romantische komedie speelt zich af in een versie van de Verenigde Staten waarin het voor ongetrouwden verboden is om seks te hebben, behalve op een specifieke dag in het jaar.

De film bevatte veel beelden van naakte mensen die seks met elkaar hebben, te veel volgens Gluck. "Ik heb er zó veel uitgeknipt. Er zat zo veel naaktheid in deze film, die we op straat hebben opgenomen. Ik dacht dat we het aan de wereld moesten laten zien. Maar toen we het aan het publiek voorvertoonden, kregen we het gevoel dat het je uit de film trekt. Je bent betrokken bij de personages en wat er gebeurt, maar dan schuift de camera iets op en zie je twee naakte mensen seks hebben. De kijkers zijn dan meer met elkaar bezig. De voordelen wogen gewoon niet op tegen de nadelen. Dus we bleven knippen, totdat we een balans hadden en die reacties verdwenen."