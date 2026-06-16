Yeşilgöz vraagt ministeries militaire informatie offline te halen

DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Dilan Yeşilgöz heeft twee ministeries gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Dat schrijft ze in antwoorden op vragen uit de Eerste Kamer. NRC berichtte in april dat gevoelige informatie over bijvoorbeeld de precieze locatie van militaire kerosineleidingen online te vinden is.

In de loop van vorig jaar kwamen volgens de VVD-minister signalen binnen dat "defensiegevoelige infrastructuurgegevens" online stonden. Het ministerie was de afgelopen maanden bezig met een "inventarisatie" om te bepalen welke informatie precies openbaar te vinden is. Vervolgens hebben ambtenaren contact gezocht met de overheden die daarover gaan om "in urgente situaties" gegevens af te schermen.

Dat is in een aantal gevallen ook gebeurd, maar nog niet genoeg, schrijft Yeşilgöz. Ze wil dat de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat informatie "per direct" weghalen. Ook met andere overheidsorganisaties is er overleg.

Wet open overheid

Als het om militaire informatie gaat, vindt Yeşilgöz dat de overheid "scherper" moet handelen vanwege de onrust op het wereldtoneel. Het NRC-verhaal laat volgens haar zien "dat hier nog meer snelheid mee gemaakt moet worden om de Nederlandse belangen beter te beschermen".

Vier senatoren, onder meer van BBB, vroegen de minister of ze een botsing ziet tussen wettelijke plichten om informatie openbaar te maken en de plicht om Nederland veilig te houden. Die tegenstrijdigheid ziet Yeşilgöz niet, antwoordt ze. Onder de Wet open overheid is het bijvoorbeeld al mogelijk om informatie om veiligheidsredenen geheim te houden.

Geen gehoor

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) is van plan om gehoor te geven aan het verzoek van zijn partijgenoot Yeşilgöz, zegt hij tegen het ANP. Maar hij wil ook een oplossing vinden voor mensen die de informatie nodig hebben. "Elke dag werken mensen aan leidingen en kabels. Die moeten ook toegang hebben tot die informatie. Anders kunnen we geen woningen meer bouwen en geen wegen meer aanleggen."

Van een belangenafweging tussen nationale veiligheid en zaken als woningbouw is volgens Karremans geen sprake. "Ik denk dat het allebei mogelijk moet zijn."